İzlanda Türkiye maç sonucu 2-0 (İşte maçın özeti)

A Milli Takımımız, deplasmanda İzlanda 'ya 2-0 mağlup oldu.

28 derecedeki Konya'da oynanan Ukrayna maçının ardından 8 derecedeki İzlanda'ya konuk olan Milliler, beklenen uzak bir görüntü çizdi. Dünya Kupası elemelerine 2 beraberlikle başlayan Ay Yıldızlılar, İzlanda deplasmanında ilk yenilgisini aldı.

Maça etkili başlayan taraf İzlanda olurken, milli takımımız oyunun ilk bölümünde beklenenden uzak kaldı. 20. dakikadan sonra vites yükselten ay yıldızlılar, ilk yarıda İzlanda kalesinde istediği pozisyonları yakalayamadı. Dakikalar 42'yi göstyerirken Bjarnason'un vuruşunda Ömer Toprak'a çarpan top kaleci yön değiştirip ağlarla buluşunca İzlanda öne geçti. Bu golden sadece 2 dakika sonra bu kez Finnbogason topu ağlara gönderince İzlanda devreyi 2-0 önde kapattı.

Milliler, ikinci yarıda Cenk Tosun ve Mevlüt Erdinç'in oyuna girmesiyle gol için vites yükseltti. Ancak beklenen goller gelmeyince karşılaşma İzlanda'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla İzlanda 7 puana yükselirken, Milli Takımımız 2 puanda kaldı.

Öte yandan maçta sarı kart gören Emre Mor, 12 Kasım'da oynanacak olan Kosova maçında cezalı duruma düştü.