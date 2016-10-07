İzlanda'dan mucize dönüş!
İzlanda, 2-1 geride girdiği Finlandiya maçını uzatmalarda Finbogason ve Sigurdsson'dan bulduğu gollerle 3-2 kazandı.
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiyenin yer aldığı I Grubu 2. maçında İzlanda ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Laugardalsvöllur'da oynanan mücadeleyi ev sahibi İzlanda, 3-2'lik skorla kazandı.
Finlandiya, 21. dakikada Teemu Pukki'nin attığı gol ile öne geçti. Kari Arnason, İzlanda adına 37. dakikada skoru eşitledi. Konuk ekip Finlandiya 39. dakikada Robin Lod'un golüyle İzlanda önünde skoru 2-1 yaptı.
İlk yarı bu skorla tamamlanırken İzlanda maçın son dakikalarında adeta mucizeye imza attı. 90+2. dakikada Alfred Finbogason ile skoru eşitlerken 8. uzatma dakikasında Ragnar Sigurdsson'un golleriyle maçı kazandı.
Bu sonucun ardından İzlanda, grupta puanını 4 yaparken Finlandiya ise 1 puanda kaldı. 9 Ekim'de oynanacak grubun 3. maçında İzlanda, sahasında A Milli takımımızı konuk edecek. Finlandiya ise Hırvatistan'ı konuk edecek.