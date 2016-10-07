İzlanda'dan mucize dönüş!

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiyenin yer aldığı I Grubu 2. maçında İzlanda ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Laugardalsvöllur'da oynanan mücadeleyi ev sahibi İzlanda, 3-2'lik skorla kazandı.

Finlandiya, 21. dakikada Teemu Pukki'nin attığı gol ile öne geçti. Kari Arnason, İzlanda adına 37. dakikada skoru eşitledi. Konuk ekip Finlandiya 39. dakikada Robin Lod'un golüyle İzlanda önünde skoru 2-1 yaptı.

İlk yarı bu skorla tamamlanırken İzlanda maçın son dakikalarında adeta mucizeye imza attı. 90+2. dakikada Alfred Finbogason ile skoru eşitlerken 8. uzatma dakikasında Ragnar Sigurdsson'un golleriyle maçı kazandı.

Bu sonucun ardından İzlanda, grupta puanını 4 yaparken Finlandiya ise 1 puanda kaldı. 9 Ekim'de oynanacak grubun 3. maçında İzlanda, sahasında A Milli takımımızı konuk edecek. Finlandiya ise Hırvatistan'ı konuk edecek.

FIFA: "İzlanda'dan kahramanca geri dönüş"

A Milli Takımın pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ekiplerinden İzlanda'nın dün akşam oynadığı Finlandiya karşılaşmasında uzatmalarda attığı 2 gol ile maçı 3-2 kazanması FIFA'nın ve UEFA'nın internet sitelerine manşet oldu.

FIFA, "İzlanda'dan kahramanca geri dönüş" manşeti attığı haberinde İzlanda takımının maç bitiminin son anına kadar savaştığını ve uzatmalarda bulduğu 2 gol ile karşılamayı kazandığını yazdı.

UEFA ise, "2 uzatma golü İzlanda'yı galibiyete" taşıdı manşeti attı.

Öte yandan Türkiye'nin gruptaki rakiplerinden Hırvatistan'ın Kosova karşısında 6-0'lık galibiyeti ve Hırvat golcü Mandzukic'in karşılamada 3 gol atarak hat-trick yapmasına da hem UEFA, hem de FIFA tarafından dikkat çekilerek, "Suskun golcü geri döndü" ifadeleri kullanıldı.