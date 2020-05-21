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21.05.2020 - 22:20 | | AA

Jaap Stam, Cincinnati'nin teknik direktörü oldu

MLS takÄ±mÄ± Cincinnati, teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine Jaap Stam'Ä± getirdi.Â

Jaap Stam, Cincinnati'nin teknik direktörü oldu
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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Cincinnati, teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine Jaap Stam'Ä± getirdi.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 47 yaÅŸÄ±ndaki HollandalÄ± teknik adamla 31 AralÄ±k 2021'e kadar geÃ§erli sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Â TakÄ±mÄ± daha iyi yerlere getirmek iÃ§in Ã§abalayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Stam, "Cincinnati gibi bir MLS ekibinde Ã§alÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± bulmak benim iÃ§in bir hayaldir." ifadesini kullandÄ±.Â 

Stam, son olarak Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'u Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Jaap Stam, Cincinnatinin teknik direktÃ¶rÃ¼ oldu

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