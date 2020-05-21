Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Cincinnati, teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine Jaap Stam'Ä± getirdi.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 47 yaÅŸÄ±ndaki HollandalÄ± teknik adamla 31 AralÄ±k 2021'e kadar geÃ§erli sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Â TakÄ±mÄ± daha iyi yerlere getirmek iÃ§in Ã§abalayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Stam, "Cincinnati gibi bir MLS ekibinde Ã§alÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± bulmak benim iÃ§in bir hayaldir." ifadesini kullandÄ±.Â

Stam, son olarak Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'u Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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