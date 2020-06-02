Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Jablonec - Slovan Liberec canlı bahis heyecanı Misli.com'da
02.06.2020 - 10:58 |

Jablonec - Slovan Liberec canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Çekya'da gözler Podjestedske "Kuzey" Derbisi'nde! Farklı Slavia Prag yenilgisiyle sarsılan Jablonec, sahasında Slovan Liberec'i konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

Jablonec - Slovan Liberec canlı bahis heyecanı Misli.com'da
ABONE OL

Salgın dönüşünü Zlin galibiyetiyle yapan Jablonec, tam havaya girmek üzereyken Slavia Prag'a 5-0 kaybedip gerçek dünyaya geri döndü. TD Petr Rada, 5-0'lık yenilgi esnasında oyuncu değişikliklerini hep hücum tarafında yapmıştı ama Sloven Liberec karşısında savunmada bazı temel taşlara geri dönebilir. Zlin galibiyetinin stoper ikilisi Plechaty ile Jugas'tı... Slavia Prag'a karşı cezası nedeniyle oynamayan Plechaty'nin dönüşü defansif kurguyu eski ayarlarına döndürebilir.

Slovan Liberec ise Teplice yenilgisiyle geri dönmüştü ama üzerine önce Ceske Budejovice'yi, ardından da Slovacko'yu geçip üst sıralarda kalmaya devam ettiler. Özellikle Slovacko galibiyeti çok kritikti çünkü direkt "İlk 6" için rakiplerini yenmiş oldular... Viktoria Plzen ve Slavia Prag'ın ilk 2 sırayı parsellediği ligde, Podjestedske "Kuzey" Derbisi'nde her iki takımın da ilk amacı yenilmemek olacaktır.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Aralarındaki son 5 lig maçında Jablonec'in yenilgisi bulunmuyor. (2 galibiyet - 3 beraberlik)

- Slovan Liberec ligdeki son 7 maçının 6'sını kazandı. (1 mağlubiyet)

- Slovan Liberec'in deplasmanda son 4 lig maçı "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

"MBS2" fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Çekya Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Jablonec kazanır" oldu! %25'lik kesim aralarındaki son 5 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Jablonec'e güvenmiş durumda... %9'luk kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş ve maçta karşılıklı gol bekliyor.

ERSİN ASLAN’IN YORUMU

Üst sıraları hedefleyen iki takımın karşılaşması. Hafta sonu konuk olduğu Slavia Prag'a 5-0 ile farklı yenilen Jablonec bu maçta sahasında farklı yenilgiyi telafi etmek isteyecektir ancak ara sonrası fena dönmeyen Liberec son iki maçını da kazandı; rakibini zorlayacaklardır. Konuk takımda Matej Chalus maçta eksik oyuncu. İki takımın ligin ilk yarısındaki karşılaşması 2-2 berabere sonuçlanmıştı, bu maçta da gol öncelikli beklentim. Karşılıklı gol var tercihim.

Jablonec - Slovan Liberec canlı bahis heyecanı Misli.comda

Phil Foden'in Manchester City forması ile en iyi anları!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Fenerbahçe'ye Max Kruse'den kötü haber...

Son dakika | Fenerbahçe'ye Max Kruse'den kötü haber...

Son dakika - Fenerbahçe: Tüm koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

Son dakika - Fenerbahçe: Tüm koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

Beşiktaş'tan Asmir Begovic bombası

Beşiktaş'tan Asmir Begovic bombası

Galatasaray, Belhanda ve Feghouli'nin bonservislerini belirledi

Galatasaray, Belhanda ve Feghouli'nin bonservislerini belirledi

Sıradaki Haber