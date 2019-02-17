Jahovic tepkisi

Mücadelenin 32. dakikasında Jahovic ’in Sadık’a faulden sonra bacağına basması Kadıköy’de gerginliğe sebebiyet verdi. Hakem Fırat Aydınus faul kararı sonrası, yardımcısı Aleks Taşçıoğlu ile konuştu.

Net bir karar veremeyen Aydınus, VAR odasının da telkiniyle izlemek istedi. Bu sırada tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Pozisyonu seyreden Fırat Aydınus, Jahovic’e direkt kırmızı kartını çıkardı. Öte yandan Aydınus ilk yarıda Zuta’nın müdahalesiyle Jailson’un yerde kaldığı pozisyonu VAR odasıyla konuştuktan sonra izledi, penaltı olmadığına karar verdi.