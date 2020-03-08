Jailson'dan başka çare yok!

Fenerbahçe, Denizlispor’la evinde 2-2 berabere kalarak bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Ancak sarı-lacivertte daha büyük bir konu gündeme geldi. Serdar Aziz, Ozan Tufan ve Altay Bayındır’ın kart cezalısı olması üzerine Konyaspor deplasmanı öncesi sıkıntı başladı.

Bunlardan ilki stoperde kimin olacağı idi. Zeki Murat Göle antrenörlüğünde ve Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu’nun kontrolünde Jailson’un stoperde oynamasına sıcak bakılmıyor. Ancak şu anda elde defans kalmadı.

Falette ve Sadık sakat, Serdar Aziz ise cezalı durumda. Bu nedenle ibre yeniden Jailson’a dönüyor. Savunmanın merkezinde Jailson-Gustavo ikilisi tandeme geçecek. Öte yandan kaleci Altay da cezalı.

Ozan Tufan’ın da forma giyemeyecek olması sebebiyle işler iyice karıştı.