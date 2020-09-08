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08.09.2020 - 01:14 |

Jaka Bijol Ankaragücü'nün teklifini kabul etmedi!

CSKA Moskova'da oynayan 21 yaşındaki Sloven orta saha oyuncusu Jaka Bijol, MKE Ankaragücü'nden gelen teklifi kabul etmedi.

Jaka Bijol Ankaragücü'nün teklifini kabul etmedi!
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Rusya Premier Ligi takımlarından CSKA Moskova'da oynayan 21 yaşındaki Sloven orta saha oyuncusu Jaka Bijol, Türkiye'den gelen teklifi kabul etmedi.

MKE Ankaragücü'nün kiralamak istediği futbolcu, teklife olumsuz yanıt verdi. Sloven futbolcunun CSKA ile 2023 yılının ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçen sezon, CSKA forması ile 38 maça çıkan Bijol, iki gol ve bir asistlik katkı yaptı.

Jaka Bijol Ankaragücünün teklifini kabul etmedi

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