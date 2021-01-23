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23.01.2021 - 12:44 |

Jamaikalı futbolcu Shelton, 35 yaşında yaşamını yitirdi

Bir dönem Kardemir Karabükspor'da da oynayan Jamaikalı futbolcu Luton Shelton, 2017'de yakalandığı sinir sistemi hastalığı ALS yüzünden hayatını kaybetti.

Jamaikalı futbolcu Shelton, 35 yaşında yaşamını yitirdi
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Shelton'ın, kariyerinin başında ve sonunda formasını giydiği Jamaika kulübü Harbour View, Facebook hesabından yayımladığı taziye mesajında, oyuncunun ailesine, yakınlarına ve futbol camiasına başsağlığı diledi.

2011'den 2013'e kadar Kardemir Karabükspor’da top koşturan 35 yaşındaki forvet oyuncusu ayrıca Helsingborg, Sheffield United, Valerenga, Aalborg ve Volga Nizhny Novgorod kulüplerinde de oynadı.

Shelton, 75 maçta 35 gol attığı Jamaika Milli Takımı'nın, en skorer oyuncusu unvanının sahibiydi.

Jamaikalı futbolcu Shelton, 35 yaşında yaşamını yitirdi

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