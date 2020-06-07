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07.06.2020 - 23:27 |

James Harden bir gecede servet harcadı!

Houston Rockets'ta forma giyen dünyaca ünlü basketbolcu James Harden, bir striptiz kulübünde bir gecede servet harcadı

James Harden bir gecede servet harcadı!
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NBA'de bu sezon yakaladığı 34,4 ortalamayla sayı lideri konumunda bulunan Houston Rocketslı yıldız James Harden, adeta para saçtı. Ünlü bir podcast'te anlatılana göre Houston'da bulunan bir striptiz kulübüne giden Harden, bir gecede 1 milyon dolar harcadı.

ABD'li basketbolcunun forması striptiz kulübü yetkilileri tarafından emekli edildi ve tavana asıldı.

2012 yılında aynı striptiz kulübünde yer alan bir dansçı, yardımları nedeniyle James Harden'a Instagram üzerinden bir teşekkür mesajı yayınlamıştı.

2017 yılında Houston Rockets tarafından kontratı 4 yıllık uzatılan Harden, sözleşme süresince toplam 160 milyon dolar kazanacak.

James Harden bir gecede servet harcadı

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