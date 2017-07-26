Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri James Harden, Houston Rockets ile uzattı
26.07.2017 - 12:14 |

James Harden, Houston Rockets ile uzattı

NBA Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets, yıldız basketbolcu James Harden'ın sözleşmesini 2022-2023 sezonuna kadar uzattı.

James Harden, Houston Rockets ile uzattı
ABONE OL

Houston Rockets, yıldızı oyuncu James Harden ile yeni sözleşme imzaladı. Rockets’ın internet sitesinden yapılan açıklamada Harden’ın sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. Harden, geçtiğimiz sezon Houston ile toplam 2 bin 356 sayı, 907 asist ve 659 ribaundluk performans sergiledi. 27 yaşındaki basketbolcu, bu sözleşmeyle birlikte 228 milyon Dolar kazanacak.

James Harden, 2009 yılında Oklahoma City Thunder tarafından 3. sıradan draft edildi. Başarılı oyuncu, 2012 yılında Houston Rockets ile anlaştı. Yıldız basketbolcu, NBA’de 5 kez All-Star seçildi.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
      Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
      Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
      Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
      İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
      Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Sıradaki Haber