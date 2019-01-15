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15.01.2019 - 10:52 |

James Harden şov sürüyor!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies'i 112-94 yenen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 57 sayı ve 9 ribaunt üretti.

James Harden şov sürüyor!
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NBA'e 6 maçla devam edildi. Houston Rockets, ağırladığı Memphis Grizzlies'i James Harden'ın 57 sayı, 9 ribauntluk performansı sayesinde 112-94 yendi.

Bu sezon 3. kez 50 sayılık performans sergileyen Harden, üst üste 17. defa 30 sayı barajını geçti. Kobe Bryant'ın 2002-03 sezonundaki 16 maçlık serisini geride bırakan Harden, Wilt Chamberlain ve Elgin Baylor'dan sonra en uzun 30 sayılık seriye sahip oyuncu oldu.

65 maçla rekorun sahibi Chamberlain, en uzun 30 sayılık seriler arasında ilk 4 sırayı elinde tutuyor. Baylor da 18 karşılaşmayla Chamberlain'i takip ediyor.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 109-102

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 112-94

San Antonio Spurs-Charlotte Hornets: 93-108

Utah Jazz-Detroit Pistons: 100-94

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 115-107

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 117-121

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