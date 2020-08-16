Japon tenisÃ§i Kei Nishikori'nin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) test sonucu pozitif Ã§Ä±ktÄ±.Â

Erkekler dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nÄ±n 31. basamaÄŸÄ±ndaki Nishikori, 2014'te final oynadÄ±ÄŸÄ± ABD AÃ§Ä±k Grand Slam TurnuvasÄ±'nÄ±n baÅŸlamasÄ±na 2 hafta kala Kovid-19'a yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

30 yaÅŸÄ±ndaki raket, kendisine ait mobil uygulamadan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD AÃ§Ä±k Ã¶ncesi dÃ¼zenlenecek hazÄ±rlÄ±k turnuvasÄ±ndan Ã§ekilmek zorunda kalacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "YarÄ±n New York'a gitmeyi planlÄ±yordum ama gÃ¶rÃ¼nen o ki Florida'da kalacaÄŸÄ±m. Hafif belirtiler gÃ¶stersem de iyi hissediyorum." ifadelerini kullandÄ±.Â

Bir dÃ¶nem dÃ¼nya 4'Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ne kadar yÃ¼kselen Nishikori, ABD AÃ§Ä±k'ta iki kez (2016, 2018) de yarÄ± final oynadÄ±.