Japonya elendi, ahtapot yemek oldu!

Japonya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda oynadığı maçların skorlarını doğru tahmin eden kahin ahtapot Rabio, takımının elenmesinin ardından satıldı ve Japon yemeği olan 'sashiminin' yapımında kullanıldı.

Kahin ahtapot Rabio, Japonya'nın Kolombiya'yı yeneceğini, Senegal ile berabere kalacağını ve Polonya'ya yenileceğini tahmin etmişti.

(Habertürk)