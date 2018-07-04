MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Japonya elendi, ahtapot yemek oldu!
04.07.2018 - 09:14 |

Japonya elendi, ahtapot yemek oldu!

2018 Dünya Kupası'nda Japonya Milli Takımı'nın maçlarını doğru tahmin eden ahtapot Rabio, takımının elenmesinin ardından satıldı ve Japon yemeği oldu.

Japonya elendi, ahtapot yemek oldu!
ABONE OL

Japonya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda oynadığı maçların skorlarını doğru tahmin eden kahin ahtapot Rabio, takımının elenmesinin ardından satıldı ve Japon yemeği olan 'sashiminin' yapımında kullanıldı.

Kahin ahtapot Rabio, Japonya'nın Kolombiya'yı yeneceğini, Senegal ile berabere kalacağını ve Polonya'ya yenileceğini tahmin etmişti.

(Habertürk)

    Bayern Münih Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 35 milyon lira proje desteği
      Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 35 milyon lira proje desteği
    2. Konyaspor'dan hakem kararlarına tepki!
      Konyaspor'dan hakem kararlarına tepki!
    3. Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor İstanbul'a geldi
      Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor İstanbul'a geldi
    4. Sinan Akgün: İlk 6 hedefimize ulaşmak istiyoruz
      Sinan Akgün: İlk 6 hedefimize ulaşmak istiyoruz
    5. Son dakika | Futbolda şike kumpası davası ertelendi
      Son dakika | Futbolda şike kumpası davası ertelendi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ümit Milliler'in EURO 2021 elemeleri fikstürü yenilendi

    Ümit Milliler'in EURO 2021 elemeleri fikstürü yenilendi

    TFF 1. Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

    TFF 1. Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

    Son dakika | Galatasaray'dan Lemina açıklaması

    Son dakika | Galatasaray'dan Lemina açıklaması

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım

    Sıradaki Haber