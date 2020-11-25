Japonya J1 Ligi'nin ÅŸampiyonu Kawasaki Frontale

Japonya J1 Futbol Ligi'nde lider Kawasaki Frontale, en yakÄ±n takipÃ§isi Gamba Osaka'yÄ± aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta rakibini 5-0 yenerek ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etti.

Kanagawa eyaletindeki Todoroki Stadyumu'nda oynanan maÃ§ta Kawasaki Frontale, BrezilyalÄ± forvet Leandro Damiao'nun 22. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti.

Japonya Milli TakÄ±mÄ±'nda da gÃ¶rev yapan 34 yaÅŸÄ±ndaki Ienaga Akihiro, 45, 49 ve 73. dakikada attÄ±ÄŸÄ± gollerle yÄ±ldÄ±zlaÅŸÄ±rken, Saito Manabu'nun 90. dakikada kaydetti golle Kawasaki Frontale mÃ¼cadeleyi 5-0 kazandÄ±.

Bu sonuÃ§la Kawasaki Frontale 3 puanÄ± hanesine yazdÄ±rdÄ± ve puanÄ±nÄ± 75'e yÃ¼kselterek, sezonun bitimine 4 maÃ§ kala J1'de ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etti.

Åžampiyonun doÄŸrudan AFC Åžampiyonalar Ligi gruplarÄ±na dahil olduÄŸu J1 Ligi'nde, ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±radaki takÄ±mlar Ã¶n eleme oynuyor.

Ligin sÄ±ralamasÄ±nda ikinci Gamba Osaka'nÄ±n 58, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Nagoya'nÄ±n 55, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Cerezo Osaka ve Kashima Antlers'in 52'ÅŸer puanÄ± bulunuyor.

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