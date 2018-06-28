Japonya - Polonya: 0-1

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nın H Grubu mücadelesinde Polonya, Japonya'yı 1-0 yendi.

59. dakikada Kurzawa'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, arka direğe hareketlenen Bednarek, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Polonya'yı öne geçirdi: 0-1

Karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan Japonya, Senegal'in Kolombiya'ya aynı skorla kaybetmesiyle 4 puanla grupta ikinci olarak son 16 turuna kaldı.

Fair-play puanıyla turladılar

Puan, averaj, atılan ve yenilen gol ile aralarındaki maçta eşitlik olan iki takımdan Japonya, Senegal'den daha az sarı kart gördüğü için rakibine fair play puanında üstünlük sağlayarak adını üst tura yazdırdı. Gruptaki 3 maçı Senegal 6, Japonya 4 sarı kartla tamamladı.

Grupta Senegal ve ilk galibiyetini alan Polonya ise turnuvaya veda etti.

DAKİKA DAKİKA MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

JAPONYA: 0 - POLONYA: 1

Stat: Volgograd (Rusya)

Hakemler: Janny Sikazwe (Zambiya), Jerson Dos Santos (Angola), Zakhele Siwela (Güney Afrika)

Japonya: Kawashima, Sakai, Yoshida, Makino, Nagatomo, Yamaguchi, Shibasaki, Sakai, Okazaki (Dk. 47 Osako), Usami (Dk. 65 Inui), Muto (Dk. 82 Hasebe)

Teknik Direktör: Akira Nishino

Polonya: Fabianski, Bereszynski, Glik, Bednarek, Krychowiak, Goralski, Kurzawa (Dk. 79 Peszko), Jedrzejczyk, Zielinski (Dk. 79 Teodorczyk), Lewandowski, Grosicki

Teknik Direktör: Adam Nawalka

Gol: Dk. 59 Jan Bednarek (Polonya)

Sarı Kart: Dk. 66 Tomoaki Makino (Japonya)