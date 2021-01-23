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23.01.2021 - 10:12 | | TOKYO (AA) -

Japonya’da "seyircisiz" olimpiyat opsiyonu düşünülüyor

Japonya’da hükümet, temmuzda başlaması beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı "seyircisiz" düzenlenebilme ihtimalini değerlendiriyor.

Japonya’da "seyircisiz" olimpiyat opsiyonu düşünülüyor
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Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülke genelinde artış trendini koruyan Kovid-19 vakalarının, takvime göre olimpiyatların başlayacağı 23 Temmuz’a kadar kontrol altına alınamayacağı göz önünde bulunduruluyor.

Buna göre hükümet, seyirci kısıtlamasının uygulanmaması, yerleşke kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci kabul edilmesi veya tamamen seyircisiz bir turnuva olmak üzere üç opsiyon üzerinde duruyor.

Turnuvaya ilişkin son anketlerde "ertelenmeli" ya da "iptal edilmeli" cevaplarının ağırlık göstermesi; hükümetin salgın sürecini iyi yönetemediği görüşlerinin yansıması sonrası, olası bir siyasi sonuca karşı "seyircisiz turnuva" opsiyonu değerlendiriliyor.

Öte yandan, Kovid-19 aşısı olmuş ve Japonya içinden turnuvaya katılacak biletli seyircilerin kabul edilmesi de planlamaların arasında yer alıyor.

Kovid-19 vakalarının seyrine göre Japonya’nın, yerleşkelere kabul edilecek seyirci sayısı ve denizaşırı izleyicileri kabulüne dair kararı ilkbahar sonuna doğru açıklaması bekleniyor.

IOC'den esneklik yorumu

Dün parlamentoda konuya ilişkin konuşan Başbakan Suga Yoşihide, virüse karşı gerekli önlemlerin alınacağını ve Tokyo Olimpiyatlarının planlandığı üzere düzenlenmesine yönelik kararlılık sergilediklerini yineledi.

Önceki gün Kyodo’ya özel mülakat veren Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, seyirci kapasitesinin düşürülebileceği ihtimaline değinerek, IOC'nin bu konuda "esnek" olacağını söylemişti.

Bach IOC’nin, katılacak kişilerin hayatını korumak için "fedakarlıkta bulunulması" gerektiğini belirterek, “Mesele güvenlik olunca, o noktada tabu olamıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kyodo’ya göre olimpiyatlar kapsamındaki bilet gelirlerinden 90 milyar yen (867 milyon dolar) hedefleyen Organizasyon Komitesi, izleyicisiz bir turnuva sonrası hayal kırıklığı yaşayabilir.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Japonya’da seyircisiz olimpiyat opsiyonu düşünülüyor

 

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