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24.07.2018 - 18:08 |

Jaroslaw Jach, Çaykur Rizespor'da!

Karadeniz ekibi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın Polonyalı stoperi Jaroslaw Jach'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Jaroslaw Jach, Çaykur Rizespor'da!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın Polonyalı stoperi Jaroslaw Jach'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama:
"Çaykur Rizespor’umuz, Crystal Palace’ta forma giyen Jaroslaw Jach ile sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon Polanya 1. Lig ekiplerinden Zaglebie Lubin’den ara transfer döneminde İngiltere Premier League, takımlarından Crystal Palace,’a transfer olan 24 yaşındaki Polonyalı Stoper, Jaroslaw Jach, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Saffet Mete'nin, İstanbul'da bulunan ofisinde imzaladı.
Jaroslaw Jach’e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.
ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ "

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