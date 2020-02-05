Basketbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerEurocup Haberleri JDA Dijon-BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta: 88-47
05.02.2020 - 00:00 | | Ä°STANBUL (AA)

JDA Dijon-BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta: 88-47

BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, FIBA Åžampiyonlar Ligi D Grubu 14. ve son hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Fransa temsilcisi JDA Dijon'a 88-47 yenildi.Â

JDA Dijon-BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta: 88-47

BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, FIBA Åžampiyonlar Ligi D Grubu 14. ve son hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Fransa temsilcisi JDA Dijon'a 88-47 yenildi.

Fransa'nÄ±n Dijon ÅŸehrindeki Jean-Michel Geoffroy Spor SarayÄ±'nda oynanan mÃ¼cadelede ev sahibi ekip, ilk Ã§eyreÄŸi 16-13, ilk yarÄ±yÄ± ise 40-25 Ã¶nde kapattÄ±.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrekte 20-2'lik Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kuran JDA Dijon, son Ã§eyreÄŸe 60-27 Ã¶nde girdi. Son bÃ¶lÃ¼mde de etkile oyununu devam ettiren ev sahibi ekip, mÃ¼cadeleden 88-47 galip ayrÄ±ldÄ±.

GeÃ§en hafta Neptunas'Ä± yenerek gruptan Ã§Ä±kmayÄ± garantileyen siyah-beyazlÄ± takÄ±m 7. maÄŸlubiyetini alÄ±rken, JDA Dijon grubu 9 galibiyetle tamamladÄ±.

DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen deplasmanda kazandÄ±

ULEB Avrupa KupasÄ± son 16 turu E Grubu 5. hafta maÃ§Ä±nda DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, deplasmanda Ä°talyan ekibi Dolomiti Energia'yÄ± 95-74 yendi.

Â 

Ahmet AÄŸaoÄŸlu: "IrkçÄ± saldÄ±rÄ± insanlÄ±k ayÄ±bÄ±dÄ±r"
daha fazla video iÃ§in

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Hüseyin ÇimÅŸir: Galibiyeti hak ettik

HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir: Galibiyeti hak ettik

Türk Hava YollarÄ±-CSM Lugoj: 3-0

TÃ¼rk Hava YollarÄ±-CSM Lugoj: 3-0

Gaziantep Basketbol-Mornar Bar: 86-79

Gaziantep Basketbol-Mornar Bar: 86-79

Fenerbahçe'ye KÄ±rklareli'nde coÅŸkulu karÅŸÄ±lama

FenerbahÃ§e'ye KÄ±rklareli'nde coÅŸkulu karÅŸÄ±lama

SÄ±radaki Haber