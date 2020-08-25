MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTenis Haberleri Jelena Ostapenko, ABD Açık'tan çekildi
25.08.2020 - 10:57 | | AA

Jelena Ostapenko, ABD Açık'tan çekildi

Eski Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle ABD Açık'tan çekildi.

Jelena Ostapenko, ABD Açık'tan çekildi
ABONE OL

2017 Fransa Açık'ta Rumen Simona Halep'i 2-1 yenerek kariyerinin tek grand slam şampiyonluğunu kazanan 23 yaşındaki Ostapenko, 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ABD Açık'tan çekildiğini turnuvanın organizatörlerine bildirdi.

En son şubat ayında Katar Açık'ta mücadele eden Letonyalı tenisçi, dünya klasmanında 42'nci sırada yer alıyor.

Kadınlar dünya klasmanında ilk 10'da yer alan Ashleigh Barty, Simona Halep, Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Kiki Bertens ve Belinda Bencic, daha önce aynı gerekçeyle turnuvaya katılmayacaklarını açıklamıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe transfer haberleri | Emre Belözoğlu'ndan sürpriz görüşme! Bomba transfer...

Jelena Ostapenko, ABD Açıktan çekildi

Arsenal 2020-21 Sezonu Deplasman Formalarını Tanıttı

Özel Röportaj Fatih Demirkol | Bölüm 1
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Müslüm Özmen: Denis Alibec ile anlaştık, kulübünü bekliyoruz
    Müslüm Özmen: Denis Alibec ile anlaştık, kulübünü bekliyoruz
  2. PAOK Beşiktaş maşı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
    PAOK Beşiktaş maşı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
  3. Son dakika | Göztepe'de koronavirüs vakası
    Son dakika | Göztepe'de koronavirüs vakası
  4. NBA'de Lakers ve Bucks serilerde 3-1 öne geçti
    NBA'de Lakers ve Bucks serilerde 3-1 öne geçti 
  5. Mert Çetin: Türkiye'den teklif aldım ama Avrupa'da devam etmek istedim
    Mert Çetin: Türkiye'den teklif aldım ama Avrupa'da devam etmek istedim



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da dev turnuva: The Land of Legends Cup

İstanbul'da dev turnuva: The Land of Legends Cup

Son dakika | Trabzonspor, Stiven Mendoza transferini bitiriyor!

Son dakika | Trabzonspor, Stiven Mendoza transferini bitiriyor!

Transfer haberleri | Beşiktaş'tan Oumar Niasse atağı

Transfer haberleri | Beşiktaş'tan Oumar Niasse atağı

PAOK - Beşiktaş maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

PAOK - Beşiktaş maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Sıradaki Haber