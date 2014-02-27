Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Jens Keller: B.k gibi maçtı
27.02.2014 - 16:30 |

Jens Keller: B.k gibi maçtı

Schalke 04'ün 6-1'lik hezimetinin ardından Alman ekibinin teknik direktörü ağzını bozup "Bizim için b.k gibi bir maçtı" dedi.

Jens Keller: B.k gibi maçtı
ABONE OL
Schalke - Real Madrid: 1-6
Schalke - Real Madrid: 1-6
Schalke - Real Madrid: 1-6
Schalke - Real Madrid: 1-6Haberin Tüm Fotoğrafları

Schalke Teknk Direktörü, Real Madrid karşısında uğradıkları hezimet hakkında konuştu.

Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında evinde Real Madrid'e 1-6 yenilen Schalke'nin Teknik Direktörü Jens Keller, "B.k gibi maçtı" ifadelerini kullandı.

Benzema, Ronaldo ve Bale'in attığı ikişer gole Schalke sadece Klaas-Jan Huntelaar ile cevap verebildi ve Kolasinac, Kevin-Prince Boateng ve Roman Neustadter bu karşılaşmada sakatlandı.

Kaşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Keller, "Sahada oldukça genç bir takımımız vardı ve bu onlar için bir ders oldu. Julian Draxler, Max Meyer, Sead Kolasinac ve Joel Matip gibi oyuncular artık bu seviyede daha fazla konsantre olmaları gerektiğini biliyorlar." dedi.

Sakatlanan oyuncuları ile ilgili olarak da konuşan Keller, "Kolasinac hastanede. Boateng sakatlandı. Neustadter'in de dizinde sorun oluştu. Bizim için b.k gibi bir maçtı. Yeni sakatlar verdik. ifadelerini kullandı.

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild ise 6-1'lik hezimeti "Real Madrid'den kı.a tekme" başlığıyla duyurdu.

(Eurosport)

İşte o başlık:

Jens Keller: B.k gibi maçtı

Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
  2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
  3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Sıradaki Haber