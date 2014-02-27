Schalke Teknk Direktörü, Real Madrid karşısında uğradıkları hezimet hakkında konuştu.

Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında evinde Real Madrid'e 1-6 yenilen Schalke'nin Teknik Direktörü Jens Keller, "B.k gibi maçtı" ifadelerini kullandı.

Benzema, Ronaldo ve Bale'in attığı ikişer gole Schalke sadece Klaas-Jan Huntelaar ile cevap verebildi ve Kolasinac, Kevin-Prince Boateng ve Roman Neustadter bu karşılaşmada sakatlandı.

Kaşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Keller, "Sahada oldukça genç bir takımımız vardı ve bu onlar için bir ders oldu. Julian Draxler, Max Meyer, Sead Kolasinac ve Joel Matip gibi oyuncular artık bu seviyede daha fazla konsantre olmaları gerektiğini biliyorlar." dedi.

Sakatlanan oyuncuları ile ilgili olarak da konuşan Keller, "Kolasinac hastanede. Boateng sakatlandı. Neustadter'in de dizinde sorun oluştu. Bizim için b.k gibi bir maçtı. Yeni sakatlar verdik. ifadelerini kullandı.

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild ise 6-1'lik hezimeti "Real Madrid'den kı.a tekme" başlığıyla duyurdu.

(Eurosport)

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