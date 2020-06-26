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26.06.2020 - 23:07 |

Jeremain Lens: "Hoca ile konuştum ve..."

Süper Lig'de Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gecenin golcülerinden Lens açıklamalarda bulundu.

Jeremain Lens: "Hoca ile konuştum ve..."
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Süper Lig'de Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta bir gol ile skora katkı sağlayan Lens açıklamalarda bulundu.

"Sergen Yalçın'a oynamak istediğimi söyledim"
"Geçen maçtan devam eden ufak bir sakatlığım vardı. Hoca ile konuştum ve oynamak istediğimi söyledim. Sonuç güzel oldu, gol attım, güzel bir akşamdı."

Jeremain Lens: Hoca ile konuştum ve...

"Topla buluştuğumda çok düşünmedim. Kaleci karşımdaydı ve aşırtma bir vuruş yaptım, güzel bir gol oldu."

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