Jeremain Lens: "Kazansaydık Galatasaray'ı geçebilirdik"

Süper Lig'de Kayserispor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Jeremain Lens açıklamalarda bulundu.

"Kazansaydık Galatasaray'ı geçebilirdik, bunu biliyorduk. Birçok fırsat yakaladık, gole çeviremedik."

"Dışarıdan bakınca insanlar konsantrasyon kaybı yaşadığımızı söyleyebilir. Ancak konsantrasyon kaybı yaşasak bu kadar pozisyona girmezdik. İlk yarıda golü bulsak 3'e 4'e gidebilirdik. Maalesef böyle bir sonuç ortaya çıktı."

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