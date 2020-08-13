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13.08.2020 - 22:57 |

Jeremain Lens: "Şampiyon olmak istiyorum"

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada "Ben şampiyon olmak istiyorum" dedi.

Jeremain Lens: "Şampiyon olmak istiyorum"
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Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, siyah-beyazlı ekiple bu yıl şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Lens, siyah-beyazlı takımın akşam antrenmanı öncesinde kulüp televizyonunun sorularını yanıtladı. 

Hazırlık döneminde yavaş yavaş tempolarının arttığını belirten Lens, yeni sezondaki hedefleriyle ilgili olarak, "Türkiye Ligi hep 18 takımla oynanmıştı, bu kez yeni bir macera olacak. Fazladan 6 maç oynayacağız. Ama karar bu ve biz, bunu değiştiremeyeceğiz. Türkiye Kupası da var. Hepimiz bunun için hazır olmalıyız. Ben şampiyon olmak istiyorum, hepimiz de şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı. 

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla yapacağı karşılaşmayla ilgili Lens, "Ligde geçen sezon en azından Avrupa kupalarına katılmak adına sıralamada yer aldığımız için mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak, takıma da ekonomik anlamda iyi bir gelir olabileceğini söyleyebilirim. Üç maç kazanmamız gerek. Ayın 25'inde PAOK karşısında zor bir maç bizi bekliyor. Bu maçı kazanıp diğer tura geçmek ve sonrasında gruplara kalmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Jeremain Lens: Şampiyon olmak istiyorum

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