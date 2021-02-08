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08.02.2021 - 17:00 |

Jerome Boateng, Chelsea yolunda

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in 32 yaşındaki stoperi Jerome Boateng sezonu sonu Premier Lig takımı Chelsea'ye katılacak.

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Bir dönem Süper Lig'de forma giyen Kevin-Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng 10 yıllık Bayern Münih macerasını sezon sonu bitirebilir.

Todofichajes'in haberine göre Chelsea, Boateng'i kadrosuna katmak için oyuncuyla anlaşmaya vardı. Gana asıllı Alman oyuncunun 2021 yazında Bavyera ekibiyle sözleşmesi sona erecek.

Jerome Boateng'in kariyeri
Spor kariyerine Borussia Berlin Tenis akademisinde başlayan Jerome Boateng, Hertha Berlin altyapısına transfer oldu. Burada a takıma kadar yükselen tecrübeli stoper, 2007 yazında bir başka Alman takımı Hamburg'a 1.1 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Hamburg'da 3 sezon geçiren Boateng, 2010'da Manchester City'ye 12.5 milyon Euro karşılığında katıldı. City'de bir sezon kalan Alman oyuncu bir sezon sonra 13.5 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e katıldı. Jerome Boateng, Bavyera ekibiyle 8 Bundesliga, 5 Almanya Kupası, 5 Almanya Süper Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası ve 1 Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu yaşadı.

 

Jerome Boateng, Chelsea yolunda

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