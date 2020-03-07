Jessica'nın hedefi Milli Takım

Vodafone-Beşiktaş iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak düzenlenecek Vodafone Kupası bugün gerçekleştirilecek. Beşiktaş ve Atletico Madrid kadın futbol takımlarının karşı karşıya geleceği karşılaşma, Vodafone Park’ta saat 17.00’de başlayacak.

Dev buluşma öncesinde Beşiktaş takımının yıldız futbolcuları Milliyet’in sorularını yanıtladı. İspanyol ekibiyle yapacakları maç öncesi büyük bir heyecan yaşadıklarını belirten oyuncular, taraftarları tribüne davet ederken, kadın futbolunun içinde bulunduğu durum ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili de düşüncelerini paylaştı.

A Milli Takım mesajı

Siyah-beyazlıların ABD asıllı oyuncusu Jessica Çarmıklı, Türkiye forması giyebileceğini aktardı. Deneyimli futbolcu, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldım. Türkiye A Milli Takımı’nda forma giymek istiyorum. Bu benim hedeflerimden bir tanesi. Bunun için iyi bir performans sergilemem gerekiyor. Yetkililer de o zaman beni milli takıma davet ederler" diyerek şöyle devam etti:

'İşimiz daha zor'

“Bir kadın takımı ilk kez Vodafone Park’ta maça çıkıyor, bu da bizi heyecanlandırıyor. 8 Mart’a büyük bir önem atfetmek çok doğru değil. Çünkü bir günün değil, her günün kadın günü olması lazım. Hala eşitsizlik var, o yüzden bunu göstermemiz gerekiyor. Kadınlar artık her yerde eşit olmalı. Biz de futbolda buradaki eşitsizliği gidermek adına uğraşıyoruz. Aslında kadın voleybolu ve basketboluna göre işimiz daha zor çünkü kadın futboldaki eşitsizlik sürüyor. Futbolseverler de tribüne gelerek bu mücadelemize katkı sunsunlar” dedi.

'Ayrı bir heyecan'

Takımın deneyimli isimlerinden Didem Karagenç, “Biz de bir gün billboardlarda afişlerimizin olabileceğini, reklam filmlerimizin oynayabileceğini hayal ederdik. Beşiktaş taraftarına karşı oynayacak olmak büyük heyecan veriyor. Atletico Madrid gibi bir takıma karşı kadınlar günü özelinde oynamak da ayrı bir heyecan. Tüm futbolseverleri maça davet ediyoruz. İki takıma da destek versinler. Biz kadınları temsil ediyoruz, sonuç hiç önemli değil. Ülkemizdeki kadın cinayetleri, tecavüzler ve çok fazla şiddet var. Bu durum bizi fazlasıyla üzüyor. Yaptıklarımızla biz de kadınların bu mücadelesine destek veriyoruz” diye konuştu.

'Bu maç hayalimizdi'

Beşiktaş’ın golcü isimlerinden Başak Gündoğdu ise "Kadın futbolu hem dünyada hem Türkiye’de büyük gelişim gösterdi. Bundan 10 yıl öncesiyle hiç alakası kalmadı. Zaten son Dünya Kupası’na gösterilen büyük ilgi bunun kanıtı. Ülkemizde de bu ilginin artmakta olduğuna tanık oluyoruz. Biz de o seviyelere yaklaşıyoruz. Dolu tribünlere oynamak bizim hayalimizdi. 5 bin kişiyle bile inanılmaz coşkulu oynayan bir takım olduğumuz için, 25-30 binleri düşünemiyorum bile" yorumunu yaptı.

'Sosyal bir görev'

Takım kaptanı Esra Erol da sosyal bir misyon üstlendiklerinin altını çizdi. Erol, "Cinsiyetçi önyargıları kırmamız gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı olarak, sosyal bir misyon da üstlendik. Herkese kadınların güçlü olduğunu ve futbol oynayabileceğini göstermek istiyoruz. Vodafone'un futbolda 'Ben varım' diyen kadın oyuncuları desteklemesi çok değerli” ifadelerini kullandı.