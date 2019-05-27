Jevtovic'in Avrupa hayali

Sezon başında Sırbistan'ın köklü takımlarından Partizan'dan Atiker Konyaspor'a transfer olan Marko Jevtovic, yeşil beyazlı takıma gelirken hedeflerinden birinin de Avrupa kupalarında oynamak olduğunu söyledi.

Her futbolcu gibi kendisinin de Avrupa'da boy göstermek istediğini ifade eden Jevtovic, "Tabii ki de Avrupa'da futbolun en iyilerinin yer aldığı sahnede boy göstermeyi her futbolcu gibi ben de isterim. Bunu Atiker Konyaspor son 3 sezonda üst üste 2 kez direkt olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılarak başardı. Ben de Partizan'da bu heyecanı yaşadım. Ama buraya gelirken hedeflerim içerisinde Atiker Konyaspor ile Avrupa kupalarında oynamak elbette vardı. Bu hedefe ulaşmanın zor olmadığını takım olarak biliyoruz. Gereken sadece performansımızın biraz daha üzerine çıkıp, rakiplerimize üstünlük sağlamak ve yeniden orada boy göstermek. Bunun için çalışıp, çaba göstereceğiz ve sonucunu bekleyeceğiz. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

Jevtovic, yeşil beyazlı forma altında 30 resmi maçta forma giyerek 2 gol atıp, 1 asist yaptı.