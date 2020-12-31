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31.12.2020 - 20:46 |

Jimmy Durmaz'dan forma itirafı! 'Galatasaray'da...'

Galatasaray'dan Fatih Karagümrük'e kiralanan Jimmy Durmaz kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Jimmy Durmaz'dan forma itirafı! 'Galatasaray'da...'
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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kariyerine kiralık olarak Fatih Karagümrük'te devam eden Jimmy Durmaz; Galatasaray ve İsveç Milli Takımı üzerine açıklamalarda bulundu.

Jimmy Durmaz, Karagümrük'te oynamaya başlayarak yeniden saha içi ritmi kazandığını belirtti.

EURO 2020 hayali için konuşan İsveçli milli oyuncu; "Kulüp maçlarında sık oynamadığım için milli takıma seçilememişim. Futbolda buna göre karar veriliyor ama ben katılmıyorum, Galatasaray'da çok iyi oyuncularla rekabet içindeydim. Halen milli takımın bir parçası olmam gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Milli takımda uzun yıllar takım arkadaşlığı yaptığı Zlatan Ibrahimovic için de konuşan 31 yaşındaki oyuncu; "Zlatan dünyanın en büyük spor yıldızlarından birisidir. Zlatan, milli takımda yabancı uyruklulara yer açılmasını eleştirdi ama bence yabancı uyruklulara da yer açılmalı. Tabii ki herkesin kendi fikrini ifade etme hakkı var." açıklamasında bulundu.

Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Jimmy Durmaz, bu sezon çıktığı 12 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Jimmy Durmazdan forma itirafı Galatasarayda...

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