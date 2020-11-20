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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Jimmy Floyd Hasselbaink, Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'ye transferini istedi!
20.11.2020 - 00:27 | | Sporx

Jimmy Floyd Hasselbaink, Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'ye transferini istedi!

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Chelsea'nin efsane golcülerinden Jimmy Floyd Hasselbaink, Çağlar'ın Chelsea için uygun bir transfer olacağını söyledi.

Jimmy Floyd Hasselbaink, Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'ye transferini istedi!
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Chelsea'nin efsane golcülerinden Jimmy Floyd Hasselbaink Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün Maviler için uygun bir transfer olacağını söyledi.

Eski takım arkadaşı Frank Lampard yönetimindeki Chelsea'nin savunma problemleri üzerine yaptığı değerlendirmede Hasselbaink, "Herkes Kalidou Koulibaly'nin iyi olacağını düşünüyor ama ben katılmıyorum çünkü hem 29 yaşında hem de çok pahalı. Leicester'dan Çağlar Söyüncü'yü çok beğeniyorum. Chelsea'ye iyi olacağını düşünüyorum" sözlerini kullandı.

Hollandalı isim Chelsea'nin ihtiyacı olan savunmacı alternatiflerinin çok fazla olduğunu ancak stoper mevkiisinin doldurulması zor bir pozisyon olduğunu belirtti.

Hasselbaink ayrıca orta sahada daha yaratıcı bir isim olması gerektiğini belirterek, "Mason Mount'u seviyorum ama belki onunla birlikte oynayacak biri iyi gelebilir. Orada Havertz de olabilir. Chelsea'de kaliteli bir rekabet olmasını istiyoruz ve bunun hiç de uzun zaman sonra olacağını düşünmüyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.

Jimmy Floyd Hasselbaink, Çağlar Söyüncünün Chelseaye transferini istedi

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