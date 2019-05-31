31.05.2019 - 13:04 |
Joachim Löw hastaneye kaldırıldı
EURO 2020 elemelerine hazırlanan Almanya’da Joachim Low şoku yaşandı. 59 yaşındaki çalıştırıcı hastaneye kaldırılırken, Belarus ve Estonya maçlarını kaçıracağı açıklandı.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Almanya Milli Takımı’nda beklenmedik bir sağlık problemi yaşandı.
Teknik direktör Joachim Low’ün bir spor kazası geçirdiği ve dolaşım sorunu yaşadığı belirtildi. Bild’in ortaya çıkardığı haberde, 59 yaşındaki çalıştırıcının en az 4 hafta doktor kontrolünde olacağı bildirildi.
EURO 2020 elemelerinde Belarus ve Estonya ile karşılaşacak Almanya’da Low takımının başında olamayacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan deneyimli teknik adam, “Şu anda daha iyi hissediyorum. Ancak birkaç hafta zaman alacak. Doktor kontrolünde olmam lazım. İki maçta olmayacağım ama telefon vasıtasıyla diğer antrenörlerimizle hep iletişimde olacağım” dedi.