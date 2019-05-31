Joachim Löw hastaneye kaldırıldı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Almanya Milli Takımı’nda beklenmedik bir sağlık problemi yaşandı.

Teknik direktör Joachim Low’ün bir spor kazası geçirdiği ve dolaşım sorunu yaşadığı belirtildi. Bild’in ortaya çıkardığı haberde, 59 yaşındaki çalıştırıcının en az 4 hafta doktor kontrolünde olacağı bildirildi.

EURO 2020 elemelerinde Belarus ve Estonya ile karşılaşacak Almanya’da Low takımının başında olamayacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan deneyimli teknik adam, “Şu anda daha iyi hissediyorum. Ancak birkaç hafta zaman alacak. Doktor kontrolünde olmam lazım. İki maçta olmayacağım ama telefon vasıtasıyla diğer antrenörlerimizle hep iletişimde olacağım” dedi.