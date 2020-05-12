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12.05.2020 - 11:40 |

Joan Laporta seçim vaadini belirledi: Pep Guardiola...

Başkanlık seçiminin yüksek sesle konuşulduğu Barcelona'da yeniden aday olan eski başkan Laporta, "Guardiola ile çalışmak isterim" diyerek önemli bir mesaj verdi.

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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Barcelona'da flaş bir gelişme yaşandı. Corona virüs sürecinde hem ekonomik hem de yönetim açısından bazı sorunlar çeken Barça'da gelecek dönem başkanlığa aday olacak Joan Laporta sürpriz bir açıklama yaptı.

Barça'ya yeniden başkan olmak isteyen Laporta, bir kez daha Pep Guardiola ile çalışmak istediğini söyledi.

Ülkede bir röportaj veren Barcelona'nın eski başkanı ve yeniden adayı, "Guardiola ile çalışmak isterim. Bu kararı tamamen kendisi verecek. 2021 yılında yeniden Guardiola ile beraber dönmek güzel olur. Teknik direktör konusunda ama en doğru kişilerle görüşeceğim" dedi.

Xavi konusunda da açık kapı bırakan Laporta, "Xavi zaten bir teknik direktör. Şu anda teknik direktörlük yapıyor. Kendisi zaten futbolu ve Barcelona'yı çok seviyor. Bu konuda da karar kendisinde olacak" yorumunu yaptı. 

Joan Laporta seçim vaadini belirledi: Pep Guardiola...

Joan Laporta seçim vaadini belirledi: Pep Guardiola...

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