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27.06.2020 - 23:29 |

Joao Pereira: "Basit bir penaltıydı"

Süper Lig'de Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Joao Pereira penaltı kararıyla ilgili konuştu.

Joao Pereira: "Basit bir penaltıydı"
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Süper Lig'de Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Joao Pereira penaltı kararıyla ilgili konuştu.

"Kaybettiğimiz 2 puan var. Sırtım dönüktü, basit bir penaltıydı. Son zamanlarda bize karşı kolay kararlar veriyorlar. Sanırım Trabzonspor'un başarısından rahatsızlar ama bilsinler ki Trabzonspor devam edecek. Üzülen insanlar üzülmeye devam edecek."

 

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