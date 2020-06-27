Joao Pereira: "Basit bir penaltıydı"

Süper Lig'de Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Joao Pereira penaltı kararıyla ilgili konuştu.

"Kaybettiğimiz 2 puan var. Sırtım dönüktü, basit bir penaltıydı. Son zamanlarda bize karşı kolay kararlar veriyorlar. Sanırım Trabzonspor'un başarısından rahatsızlar ama bilsinler ki Trabzonspor devam edecek. Üzülen insanlar üzülmeye devam edecek."