Joel Obi, Aytemiz Alanyaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, İtalya'nın Chievo takımında forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Joel Obi'yi transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İtalya'nın Chievo takımının orta saha oyuncusu 27 yaşındaki Nijeryalı Joel Obi'nin sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı açıklandı.



Obi için imza töreninin ileriki günlerde yapılacağı öğrenildi.