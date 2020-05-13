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HaberlerBasketbol Haberleri Joffrey Lauvergne: Fenerbahçe, Obradovic'e yeni teklif yapmadı
13.05.2020 - 19:40 |

Joffrey Lauvergne: Fenerbahçe, Obradovic'e yeni teklif yapmadı

Fenerbahçe'de forma giyen Joffrey Lauvergne, geleceği, Dusko Vujoseviç ve Partizan basketbolcularının okuduğu kitaplar, başarıları, başarısızlıkları, NBA, Euroleague ve Zeljko Obradovic hakkında konuştu ve her zamanki gibi, konuşmada tamamen beklenmedik konular ortaya çıktı.

Joffrey Lauvergne: Fenerbahçe, Obradovic'e yeni teklif yapmadı
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Fenerbahçe'de forma giyen Joffrey Lauvergne, geleceği, Dusko Vujoseviç ve Partizan basketbolcularının okuduğu kitaplar, başarıları, başarısızlıkları, NBA, Euroleague ve Zeljko Obradovic hakkında konuştu.

Joffrey Lauvergne'nin açıklamaları şu şekilde;

"Önümüzdeki sezon hakkında Zeljko ile konuşmadık, bildiğiniz gibi Zeljko gelecek yıl sözleşme altında değil. Sam, gelecek yıl için henüz teklif olmadığını söyledi, bu yüzden henüz bunun hakkında konuşmuyoruz, ancak birbirimizle normal konuşuyoruz. Her zaman iyi olup olmadığımızı kontrol eder. O Sırbistan'da ve ben İstanbul'dayım. Şu anda bir şey söylemek zor, salgın çevresindeki bu durum her şeyi durdurdu, bu yüzden şu anda en önemli şey hepimizin iyi olması ve sağlıklı olmamız."

Joffrey Lauvergne: Fenerbahçe, Obradovice yeni teklif yapmadı

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