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14.11.2020 - 17:32 | | STOCKHOLM (AA) -

Johansson: Türkiye, Kovid-19'a karşı çok iyi önlemler alıyor

Gençlerbirliği'nin İsveçli futbolcusu Johansson, "Türkiye, Kovid-19'a karşı çok iyi önlemler alıyor" dedi.

Johansson: Türkiye, Kovid-19'a karşı çok iyi önlemler alıyor
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin İsveçli savunma oyuncusu Mattias Johansson, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik çok iyi önlemler aldığını söyledi.

UEFA Uluslar C Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan ve Fransa ile karşılaşacak İsveç Milli Takımı'nın Stockholm'de gerçekleştirdiği kampta bulunan Johansson, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Yunanistan'ın Panathinaikos takımından Gençlerbirliği'ne transfer olan Johansson, "Türkiye'de olmaktan mutluyum. Türkçe zor dil olmasına rağmen Türkçe öğrenmeye gayret ediyorum. Türk futboluna da alışmada zorluk çekmedim zira Türk futbolu Yunan futboluna benziyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de salgına karşı alınan önlemlere değinen Johansson, "Türkiye, Kovid-19'a karşı çok iyi önlemler alıyor. Türkiye'de maske takılması mecburi. Saat 22.00'den sonra bütün alışveriş merkezleri ve restoranlar kapanıyor. Türkiye'nin insanları salgına karşı korumak için her türlü önlemi çok iyi aldığını gözlemliyorum." dedi.

Ligde Medipol Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart hakkında da konuşan Johansson, "Kartı pozisyon gereği gördüm. Hakemin kararı doğruydu." değerlendirmesinde bulundu.

Johansson: Türkiye, Kovid-19a karşı çok iyi önlemler alıyor

 

 

 

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