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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri John Arne Riise trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı
08.04.2020 - 12:10 |

John Arne Riise trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı

Liverpool'un eski yıldızlarından John Arne Riise, kızıyla birlikte dün akşam trafik kazası geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. 39 yaşındaki eski futbolcunun ve kızının durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

John Arne Riise trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı

Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler

Premier Lig ekibi Liverpool eski sol beki John Arne Riise dün akşam Norveç'te trafik kazası geçirdi.

Norveç gazetesi Aftonbladet'in haberine göre kızıyla birlikte evlerine giden Riise yoldan çıkarak trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Riise'nin menajerinin açıklamasına göre evlerinin bulunduğu Alesund kentine varmalarına kısa bir süre kala Riise ve kızı Ariana'nın içinde bulunuğ araç yoldan çıktı. Riise'nin bariyerlere çarparak durduğu belirtilirken Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı.

İkisinin de durumlarının iyi olduğu belirtilirken, bu sabah hastaneden taburcu olacakları açıklandı.

John Arne Riise trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı

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