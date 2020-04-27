John Carew: İngiltere ya da Brezilya Milli Takımlarında direk oynardım

TV2 Norge kanalında Norveç milli takımından eski takım arkadaşı Brede Hangeland’ın programına konuk olan Carew, kariyerinin zirvesinde olduğu dönemde belki de düşünce deneyi olarak aklından sürekli olarak “Norveç’te doğmasaydım hangi ülke milli takımında direk oynardım” düşüncesini geçirdiğini söyledi.

Norveç Milli formasını 91 kez giyen siyah-beyazlı eski golcü Carew, İngiltere Milli Takımında rahatlıkla banko oynayacağına vurgu yaparak, Aston Villa’da 2007-2011 yıllarında oynarken milli takımda banko oynayan takım arkadaşı Emile Heskey’in yedek olup son 10 dakika oynayabildiğini vurguladı.

Eski golcü yıldız Carew ayrıca, 2005-2007 sezonları arasında Fransa’nın Lyon takımında forma giyerken, Brezilya Milli Takımında direk oynayan takım arkadaşı Fred’in (Frederico Chavez Guedes) kendisinin yedeği olduğunu ima etti.

Norveç Milli Takımında oynamaktan her zaman gurur duyduğuna değinen Carew, 1998 yılında ilk kez milli takımda oynayan siyahi futbolcu olarak tarih yazdığını ifade etti.

Kariyerini 2013 yılında noktalayan 40 yaşındaki John Carew, ülkesinde birçok film ve dizi de film artisti olarak yer aldı.