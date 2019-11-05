John Collins'e 25 maç ceza

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Atlanta Hawks’ın 22 yaşındaki forveti John Collins, basketbol kariyerine bir süreliğine ara vermek zorunda kalacak. NBA’den yapılan açıklamada genç basketbolcunun, ligin anti-drug kurallarını ihlal ettiği duyuruldu.

Ceza bu geceki maçla başlıyor

John Collins’e yapılan kontrollerde, sporcuda yasaklı olan GHRP-2 maddesine rastlandığı bildirildi. Bu yüzden kendisine 25 maçlık bir ceza verildiği ve cezanın bu geceki San Antonio Spurs-Atlanta Hawks maçından itibaren geçerli olduğu aktarıldı. Bu sezon şu ana kadar 17 sayı, 8.8 ribaunt ortalamalarıyla oynayan oyuncunun yokluğunun takımı için büyük eksiklik olacağı yorumları yapıldı.

610 bin dolarlık kaybı var

‘Ücretsiz ceza’ şeklinde uygulanacağı belirtilen ceza sporcuya yaklaşık 610 bin dolara mal olacak. Atlantalı Collins, anti-drug politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle 25 maç ceza alan üçüncü oyuncu oldu. İlk iki basketbolcu ise Wilson Chandler ve Deandre Ayton'du...

GHRP-2 nedir?

GHRP-2 (büyüme hormonu salan peptit-2) ‘ticari olarak sentezlenmiş bir ilaçtır ve büyüme hormonu peptid ailesinin bir parçası’ olarak tanımlanırken, GHRP-2’nin daha fazla büyüme hormonu üretmek üzere hipoz bezini uyaran bir büyüme hormonu sekretagogu olduğu belirtiliyor.

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