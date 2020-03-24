John Obi Mikel: İngiltere? Neden olmasın...

Trabzonspor ile olan sözleşmesini koronavirüs nedeniyle fesheden Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel İngiltere'ye dönmeyi düşünüyor.

İngiliz basınına konuşan tecrübeli oyuncu "Şu anda kariyerimdeki yeni sayfaya odaklandım. Neresi olacak bilmiyorum ama aileme yakın olmak istiyorum. İngiltere? Neden olmasın. Hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Obi Mikel, eşinin 'Anneler günü'nü de kutladı. Mikel, eşi için sosyal medya hesabından "Anneler günün kutlu olsun aşkım. Sen bu aileyi ayakta tutan kayasın. Sensiz hiçbir şey yapamazdık. Yeniden evde ve senin yanında olmak harika" ifadelerini kullandı.