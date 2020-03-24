Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri John Obi Mikel: İngiltere? Neden olmasın...
24.03.2020 - 10:35 |

John Obi Mikel: İngiltere? Neden olmasın...

Trabzonspor'dan corona virüs nedeniyle ayrılan Nijeryalı Mikel, İngiltere'ye dönmeye düşünüyor.

Trabzonspor ile olan sözleşmesini koronavirüs nedeniyle fesheden Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel İngiltere'ye dönmeyi düşünüyor.

İngiliz basınına konuşan tecrübeli oyuncu "Şu anda kariyerimdeki yeni sayfaya odaklandım. Neresi olacak bilmiyorum ama aileme yakın olmak istiyorum. İngiltere? Neden olmasın. Hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Obi Mikel, eşinin 'Anneler günü'nü de kutladı. Mikel, eşi için sosyal medya hesabından "Anneler günün kutlu olsun aşkım. Sen bu aileyi ayakta tutan kayasın. Sensiz hiçbir şey yapamazdık. Yeniden evde ve senin yanında olmak harika" ifadelerini kullandı.

John Obi Mikel: İngiltere Neden olmasın...

John Obi Mikel: İngiltere Neden olmasın...

PSG'li oyuncuların karantina paylaşımları!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'tan Mario Mandzukic bombası

Beşiktaş'tan Mario Mandzukic bombası

Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı

Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı

Fatih Terim sağlık durumu nasıl? Fatih Terim kimdir ve kaç yaşında?

Fatih Terim sağlık durumu nasıl? Fatih Terim kimdir ve kaç yaşında?

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'den motivasyon!

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'den motivasyon!

Sıradaki Haber