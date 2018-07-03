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03.07.2018 - 14:57 |

John Obi Mikel'in babası kaçırılmış

Nijerya Milli Takımı'nın kaptanı John Obi Mikel, Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı oynadıkları maçtan önce babasının kaçırıldığını öğrendiğini söyledi

John Obi Mikel'in babası kaçırılmış
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Rusya'da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan ancak 3 puanla turnuvaya veda eden Nijerya'da, kaptan Obi Mikel'in babasının kaçırıldığı öğrenildi.

Guardian'ın haberine göre Obi Mikel, Arjantin ile oynayacakları grubun son maçından 4 saat önce, babasının kaçırıldığını öğrendi. Nijerya kaptanı, babasının bir cenaze törenine katılmak için Nijerya'nın güney doğusuna gittiği sırada kaçırıldığını ancak takımın konsantrasyonunu bozmamak için olayı milli takımdan kimseyle paylaşmadığını ifade etti.

Obi Mikel "Babam onların elindeyken mücadele ettim. Pazartesi günü öğleden sonra serbest bırakıldı. Babamın kurtulması için emek veren Nijerya polisine teşekkür ederim" dedi.

John Obi Mikel'in babası, daha önce de 2011 yılında kaçırılmıştı. (Habertürk)

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