John Obi Mikel'in yeni adresi Meksika

Brezilya ekibi Botafogo ile anlaşamayan yıldız oyuncu için Meksika devleri Monterrey ile Tigres'in devreye girdiği öğrenildi. Meksika basını, iki kulübünde tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu. 33 yaşındaki Chelsea'li eski yıldızın bonservisinin elinde olmasının cazibesini artırdığı kaydedildi.