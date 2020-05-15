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15.05.2020 - 09:08 | | FANATİK

John Obi Mikel'in yeni adresi Meksika

Ko ronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olduğunu ve ailesinin yanına dönmek istediğini söyl eyerek Fırtına ile sözleşmesini fesheden John Obi Mike l rotasını Meksika'ya kırdı.

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Brezilya ekibi Botafogo ile anlaşamayan yıldız oyuncu için Meksika devleri Monterrey ile Tigres'in devreye girdiği öğrenildi. Meksika basını, iki kulübünde tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu. 33 yaşındaki Chelsea'li eski yıldızın bonservisinin elinde olmasının cazibesini artırdığı kaydedildi.

John Obi Mikelin yeni adresi Meksika

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