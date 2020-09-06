Johnathan Williams, Galatasaray Doğa Sigorta'da

Galatasaray Doğa Sigorta, Birleşik Amerikalı Johnathan Williams ile bir yıllık mukavele imzaladı. 2.06 cm boyunda olan oyuncu uzun forvet ve pivot pozisyonlarında forma giyebiliyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun kariyeri ile ilgili şu açıklama yapıldı: "22 Mayıs 1995'te Memphis'te dünyaya gelen Johnathan Williams, görkemli bir lise kariyerinin ardından kolej tercihini Missouri'den yana kullandı. Missouri'deki ikinci yılında 11.9 sayı ve 7.1 ribaund istatistikleri tutturdu. Kolejdeki üçüncü yılında Gonzaga'ya transfer oldu. Gonzaga'daki mezuniyet senesinde 13.4 sayı, 8.5 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla oynadı ve konferansının en iyi beşine seçildi.

2018-19 sezonunun başında Los Angeles Lakers ile G-League'i de içeren çift yönlü kontrat imzaladı. O sezon NBA'de 24 maça çıktı ve 6.5 sayı ve 4.1 ribaund ortalamaları yakaladı. Sezon bitiminde İsrail temsilcisi Maccabi Rishon ile sözleşme imzaladı. Rishon'da sahaya çıktığı 18 maçta 11.7 sayı ve 9.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı ancak Aralık 2019'da NBA'den aldığı teklifleri değerlendirerek Avrupa'daki kariyerini kısa kesti. Washington Wizards ile çift yönlü kontrat imzalayan Johnathan Williams, playoff şansını kaybeden Wizards ile NBA fanusunda çıktığı maçlarla sezonu tamamladı.

Alt yaş kategorilerinde ABD Milli Takımı forması da giyen oyuncu 2011 ve 2012'de U16 Amerika ve U17 Dünya Şampiyonlukları da yaşadı. Atletizmi, çabuk ayakları ve sahayı koşabilme yetileriyle ön plana çıkan Johnathan Williams yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek."