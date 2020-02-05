Jordan Theodore'un eşi Tuğba Theodore, Ahmet Kandemir'e patladı! 'Sen kimsin...'

Beşiktaş Altyapı ve Yeniden Yapılandırma Direktörlü Ahmet Kandemir, Jordan Theodore takımdan ayrıldıktan sonra eleştirilerde bulunmuştu.

Kandemir açıklamasında; “Pas vermeyen, arkadaşlarını oyundan soğutan Theodore’un ayrılması takıma pozitif enerji kazandırdı” sözlerini sarf etmişti. Bu açıklamanın üzerine Jordan Theodore'un eşi Tuğba Theodore'dan çok sert bir yanıt geldi.

Tuğba Theodore açıklamasında "Öncelikle Ahmet Kandemir sen kimsin? Sen kimsin de kendinde, eşim hakkında saçma yapan yorumlar yapma cesaretini buluyorsun?'' diyerek Kandemir'e verdi veriştirdi. İşte o açıklamanın tamamı;