Jordi Bertomeu: "Tarihimizdeki en zor kararlardan biri"

Basketbolda Avrupa Ligi BaÅŸkanÄ± ve Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Jordi Bertomeu, 2019-2020 sezonunu iptal ederek tarihlerindeki en zor kararlardan birini aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.Â

Bertomeu, video konferans yÃ¶ntemiyle dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa KupasÄ±'nda sezonun iptal edilmesini deÄŸerlendirdi.Â

Ä°nsan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶ncelikleri olduÄŸunu dile getiren Bertomeu, "SalgÄ±nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelere gÃ¶re geliÅŸimi, tÃ¼m takÄ±mlarÄ±n sezonun geri kalanÄ±na devam etmeleri iÃ§in aynÄ± koÅŸullarda olacaÄŸÄ±nÄ± garanti etmemekte." yorumunu yaptÄ±.Â

Ligleri sonlandÄ±rmanÄ±n en iyi seÃ§enekleri olduÄŸunu belirten Bertomeu, "BugÃ¼n tarihimizdeki en zor ve en Ã¼zgÃ¼n kararlardan birini aldÄ±k. Avrupa Ligi ve Avrupa KupasÄ±'nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in bÃ¼tÃ¼n ihtimalleri tÃ¼ketmiÅŸtik." ifadelerini kullandÄ±.Â

Bertomeu, gelecek sezon maÃ§larÄ±n seyircili oynanÄ±p oynanmayacaÄŸÄ± konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtmek iÃ§in erken olduÄŸunu kaydetti.Â

THY Avrupa Ligi'nin isim haklarÄ± konusunda bir deÄŸiÅŸiklik beklemediklerini aktaran Bertomeu, "TÃ¼rk Hava YollarÄ± ile son 10 yÄ±ldÄ±r Ã§ok verimli bir iliÅŸkimiz var. Bu konuda gelecekle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ deÄŸiÅŸtirecek hiÃ§bir ÅŸey gÃ¶rmÃ¼yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.