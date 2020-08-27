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27.08.2020 - 09:22 | | Fanatik

Jorge Felix: Mert Hakan'ı aratmam...

Polonya Ligi’nde yılın oyuncusu seçilen, 33 maçta 16 gol atıp 4 de asist yapan Jorge Felix iddialı: “Türkiye Ligi’ne damga vurmak istiyorum. Çok güzel bir kulübe geldim. Sivasspor’da şov yapmak istiyorum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum.”

Jorge Felix: Mert Hakan'ı aratmam...
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Sivas’ın yeni 10 numarası Jorge Felix, “Transferim zorlu ve uzun bir süreç oldu. Çok fazla transfer teklifi aldım. Menajerime Türkiye’de oynamak istediğimi söyledim. Daha sonra Demir Grup Sivasspor’a gelmeye karar kıldım” ifadelerini kullandı. “Asıl mevkim on numara. Topla birlikte çok iyiyim. Topla birlikte koşmam en iyi özelliğim” diyen Felix şunları söyledi:

‘Yüksek seviyeli lig’

“Demir Grup Sivasspor için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çok çalışacağım ve çok fazla maç kazanmak için uğraşacağım. Türk takımlarının maçlarını takip ediyordum. Türk takımlarını Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde sürekli görüyoruz. Yüksek seviyeli bir lig. Ben de bu seviyeyi biraz daha yükseltmek için çalışacağım.”

‘Mert Hakan’ı aratmayacağım’

“Geçen sezon benim mevkiimde oynayan oyuncu Fenerbahçe’ye transfer olmuş. Burada çok başarılı işler yapmış, önemli izler bırakmış. Onun yerini doldurmak elbette kolay olmayacak. Ancak ben çok daha fazlasını yapabileceğime inanıyorum. Polonya Ligi’nde harika bir sezonu geride bıraktım. Bunun üzerine çıkmak istiyorum.”

‘Pazularım yok belki ama...’

“Fizik olarak çok güçlü bir oyuncu değilim. Yatabare ve Kone gibi kaslarım yok belki ama farklı özelliklere sahip bir hücum oyuncusuyum. Taraftarımıza keyif verecek bir performans için elimden geleni yapacağım. Kimse merak etmesin, hem Avrupa’da hem de Türkiye’de önemli işler yapacağım."

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Jorge Felix: Mert Hakanı aratmam...

 

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