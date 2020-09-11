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11.09.2020 - 23:28 |

Jose Sosa: "Fizik olarak tam hazır değilim ama..."

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yeni transfer Jose Sosa açıklamalarda bulundu.

Jose Sosa: "Fizik olarak tam hazır değilim ama..."
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, 87'de attığı penaltı golüyle takımına galibiyeti getirdi.

Arjantinli futbolcu maçtan sonra yaptığı açıklamada "Çok mutluyum. Fizik olarak tam olarak hazır değilim. Bakıldığında, oyuna girdiğimde takıma en mümkün olacak şekilde yardımda bulunduğum için çok mutluyum." dedi.

"Fizik olarak tam hazır değilim ama..."
"Daha önce de söylediğim gibi, hepimizin amacı takımı en yüksek seviyeye getirmek; kupalar kazanmak. Diğer arkadaşlarımın da bu şekilde düşüneceğini tahmin ediyorum. Çok mutluyum. Fizik olarak tam hazır değilim ama oyuna girdiğimde takıma en iyi şekilde yardım ettiğim için mutluyum" dedi.

Jose Sosa: Fizik olarak tam hazır değilim ama...

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