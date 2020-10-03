Jose Sosa: "Samatta'yı gördüm ve..."

Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Jose Sosa açıklamalarda bulundu.

"Zor bir dönemden geçiyoruz. Takım olarak bütün oyuncular yeni, teknik heyet yeni. Bunun bir sisteme dönüşmesi için zaman lazım. Birbirimizi daha fazla tanıyarak, daha çok antrenmanla bunu aşacağız."

"İyi ve sakin şekilde başladık. 2-0'dan sonra maçı koparabilirdik ama bunu başaramadık. İyi yönden bakmamız lazım. Düzeltmemiz gereken tarafları, milli takım arasında halledeceğiz."

"Samatta'yı gördüm, o boşlukta güzel bir orta yaptım. Kimin asist yaptığından, gol attığından çok galip gelmemiz gerekiyordu."