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10.12.2019 - 16:46 |

Jose Sosa ve Sumudica PFDK'ya sevk edildi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle, Josa, Antalyaspor maçında "cezalı olmasına rağmen akredite alanlara girdiği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

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İşte TFF'den yapılan açıklama:

1- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 07.12.2019 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 07.12.2019 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 07.12.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın 08.12.2019 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 10.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu JOSE ERNESTO SOSA'nın aynı müsabakada cezalı olmasına rağmen akredite alanlara girmesi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 95/2. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi MEHMET GÖKER ÖZDEMİR'in 09.12.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Jose Sosa ve Sumudica PFDKya sevk edildi

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