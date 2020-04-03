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03.04.2020 - 23:55 | | AA

Jose Sosa'dan kampanyaya destek!

AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r ile baÅŸlayan "Milli DayanÄ±ÅŸma KampanyasÄ±"na destek Trabzonspor'da yabancÄ± oyuncularla sÃ¼rÃ¼yor.Â

Trabzonspor'da genÃ§ oyuncu AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r ile baÅŸlayan "Milli DayanÄ±ÅŸma KampanyasÄ±"na destek yabancÄ± oyuncularla sÃ¼rÃ¼yor.Â 

Bordo-mavili takÄ±mda ilk olarak kampanyayÄ± baÅŸlatarak maaÅŸÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± baÄŸÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±na aÃ§Ä±klayan AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r, dayanÄ±ÅŸma pasÄ±nÄ± UÄŸurcan Ã‡akÄ±r'a attÄ±.Â 

Kaleci UÄŸurcan Ã‡akÄ±r'Ä±n da maaÅŸÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20'sini baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ktan sonra dayanÄ±ÅŸma pasÄ±nÄ± attÄ±ÄŸÄ± kaptan Jose Sosa, yabancÄ± oyuncular olarak kampanyaya yardÄ±mda bulunacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

Jose Sosa, Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "UÄŸurcan'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± dayanÄ±ÅŸma pasÄ±nÄ± Trabzonspor'un yabancÄ± futbolcularÄ± adÄ±na alÄ±yorum ve kendi Ã¼lkelerimize de yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi bize her zaman bÃ¼yÃ¼k bir sevgi gÃ¶steren TÃ¼rk halkÄ±na da yardÄ±mda bulunuyoruz ve pasÄ± HÃ¼seyin TÃ¼rkmen'e atÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.Â 

Sosa'nÄ±n dayanÄ±ÅŸma pasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan da HÃ¼seyin TÃ¼rkmen de maaÅŸÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30'unu baÄŸÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak pasÄ± Abdulkadir Parmak'a attÄ±.

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Jose Sosadan kampanyaya destek

Jose Sosadan kampanyaya destek

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