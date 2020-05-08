Josef de Souza, Al-Ahli'ye rest çekti!

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli kulübünde forma giyen eski Fenerbahçeli oyuncu Josef de Souza, kulübünden ayrılmanın eşiğine geldi.

1 milyon 300 bin Euro

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Brezilyalı oyuncu kulüpten 1 milyon 300 bin Euro kadar alacakları olduğu ve bu parayı henüz alamadığı belirtildi.

Haberde, Brezilyalı oyuncunun alacakları nedeniyle kulübü ayrılmakla tehdit ettiği öğrenildi.

Avukat ödemeleri istedi

Oyuncunun avukatı da kulüple görüşerek toplam 2 milyon Euro ve 300 bin Euro ödemesi gerektiğini, bu ödemelerin yapılmadığı takdirde ise oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshedeceği kaydedildi.

21 maç 3 gol

Josef De Souza'nın Al-Ahli ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 21 maçta 3 gol kaydetti.

Öte yandan 7 milyon euro kazanan Josef de Souza, Giuliano'dan sonra Suudi Arabistan'da en çok kazanan yabncı oyuncu durumunda.

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