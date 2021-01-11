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11.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Josef de Souza: "Fenerbahçe ve Galatasaray’ı geçtik"

Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza, şampiyonluk olmak için büyük bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. B

Son dakika - Josef de Souza: "Fenerbahçe ve Galatasaray’ı geçtik"
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Josef de Souza, şampiyonluk olmak için büyük bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Brezilya’dan Esporte Interativo’ya konuşan deneyimli oyuncu, “Takımımız sezona iyi başlayamadı. Kadroda yapılan reform sonrası birlikte çok sıkı çalıştık. Üç yıldır şampiyon olamadığımız ligde Fenerbahçe ve Galatasaray’ı geçip lider olduk. Takımda birlik ve beraberliği sağladık. Bu performansı da sonuna kadar sürdürmek ve şampiyon olmak istiyoruz” dedi.
Souza, kulüpler arasındaki rekabet açısından Türkiye ile Brezilya arasındaki farkları da değerlendirdi. Süper Lig’de 2015-2018 döneminde Fenerbahçe forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, “Buradaki rekabet ve taraftarların oyunculara duyduğu sevgi çok büyük. O yüzden ezeli rakiplerden birine gittiğinizde bu bir ihanet sayılıyor. Mesela Alex’i kimse Fenerbahçe haricinde bir kulüpte hayal edemez ya da Galatasaraylı Felipe Melo’yu. Buna rağmen Türkiye’deki rekabet, Brezilya’ya göre daha sağlıklı. Brezilya’da şiddete yönelim var. Türkiye’de de rekabet çok güçlü ama saldırganlık sınırını aşmıyorlar” ifadelerini kullandı.

Son dakika - Josef de Souza: Fenerbahçe ve Galatasaray’ı geçtik

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